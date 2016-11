Mäntyharjulle Attendon suunnitteleman mielenterveyskuntoutujien hoivakodin paikka vaihtuu. Alunperin rakennuksen piti nousta Taavetintien ja Tanhualantien kulmassa olevalle tontille junaradan itäpuolelle, mutta hankkeesta tehdyn valituksen vuoksi ei rakentaminen toteudu.

– Se paikka on poissa laskuista. Valituksen käsittely voi viedä vuodenkin, eikä siihen rakennuttajalla ole aikaa, sanoo Mäntyharjun hallintojohtaja Tuomo Penttinen.

– Yksikköä ollaan siirtämässä Mäntyharjulle muualta ja tässä kiirettä tuo muun muassa yksikön nykyinen vuokrasopimustilanne.

Pitäjänuutisten saamien tietojen mukaan uudeksi paikaksi on ehdolla Kyttäläntien ja Kolkkalantien kulmassa oleva tontti vastapäätä Tokmannia. Lähialueen asukkaille ollaan järjestämässä kuulemistilaisuutta jo ensi viikoksi.

Penttinen ei myönnä, eikä kiellä asiaa.

– Ei se ole ainoa vaihtoehto. Kunnalla on maata olemassa eri puolilla ja nyt etsimme sellaista, joka täyttäisi toimijan ehdot.

