Lievää muuttovoittoa ilmassa

Mäntyharju on saanut muuttovoittoa jo neljänä perättäisenä kuukautena.

Parhaimmalta muuttoliike näytti elokuussa, jolloin kumulatiivinen, eli vuoden alusta kertynyt muuttovoittolukema oli 28.

Heinäkuussa muuttovoittoa oli neljän henkilön verran, syyskuussa 15 ja lokakuussa 13 henkilöä, kertovat maakuntaliiton kokoamat väestötilastot.

Uusien asukkaiden potti näkyi erityisesti kirjastolla, sillä sekä kirjastonhoitaja Helmi Borén että kirjastovirkailija Mika Koistinen aloittivat työnsä elokuussa.

Etelä-Savo oli oululaiselle Borénille entuudestaan aivan outoa seutua. Ouluun jäi suku ja kavereita, mutta vakituisen työn perässä oli kuitenkin helppo lähteä. 25-vuotias Borén valmistui keväällä 2015 ja ehti tehdä yhden sijaisuuden ennen Mäntyharjulle tuloa.

Hän sanoo löytäneensä pätkätöiden jälkeen nyt paikan, jossa voi olla rauhassa.

– Mäntyharju on ollut mukavanoloinen paikka. Viihtymiseen vaikuttaa tietysti paljon se, että työyhteisö on mukava.

Ennakkotietojen mukaan väestön kokonaismuutos oli kuitenkin lokakuun lopussa 63 mäntyharjulaisen verran miinuksella, Pertunmaalla 18:n.

