Puukauppa vaikuttaa koko pitäjään

Ennusteet povaavat kotimaisen puun kysynnän vilkastuvan. Se on hyvä uutinen paitsi metsänomistajille, myös koko puunkorjuun ja kuljetuksen ketjulle. Puukaupalla on iso välillinen vaikutus. Mäntyharjun ja Pertunmaan kaltaisella metsävaltaisella alueella puunmyynti vaikuttaa lopulta koko pitäjään.

Auringonlaskun alasta on tullut jälleen kehittyvä ala. Metsäteollisuuden nousu ei yksinään pelasta kansantaloutta, mutta sen avulla Suomi pystyy lisäämään kipeästi kaipaamiaan vientituloja.

Äänekosken lähes valmiiksi ehtinyt biotuotetehdas ei ole ainoa investointi, jonka metsäteollisuus on tehnyt. Muun muassa naapurissa Kouvolassa metsäyhtiö on tehnyt laitoksiinsa isoja investointeja, jotka ovat jo käytössä. Niiden vaikutus näkyy Mäntyharjun seudulla paitsi puun määrän kasvaneena kysyntänä, myös eri puulaatujen menekin paranemisena.

Metsänomistajalla alkaa olla valinnanvaraa. Jos puun hinta vain on kohdallaan, kauppoihin on helppo päästä.

Puunostajan ja -myyjän kohtaaminen ei ole silti aina helppoa. Metsänomistaja ei enää välttämättä asu palstan vieressä eikä edes maaseudulla, vaan sukutilan maat ovat usein siirtyneet muualla asuvan perillisen haltuun. Kosketus maaseutuun ja metsään voi olla monelta katkennut tai rajoittuu kesälomalla tehtyyn nopeaan metsälenkkiin. Näiden kaupunkimetsänomistajien tavoittaminen vaatii uudenlaista myyntityötä, jossa on vakuutettava nykyiset omistajat hoitotyön tärkeydestä ja saatava heidät kiinnostumaan puukaupasta.

Kaupunkimetsänomistajille ja metsäammattilaisille olisi kehitettävä tilaisuuksia kohtaamiseen. Yksi luonteva tapa voisi olla liittää metsämarkkinat vaikka kesän avauksen yhteyteen.