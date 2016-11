Paljon on tehtävissä kotonakin

Koti on ihmiselle turvattomin paikka tapaturmatilastojen valossa. Erityisen riskialtis ryhmä ovat iäkkäät, joiden kohdalle osuu valtaosa myös sydänpysähdyksistä ja muista sairaskohtauksista.

Siksi Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä on laadittu ohjeet hätäensiapuun omaishoitajille ja muille maallikoille.

– Paljain käsin, eli ilman mitään välineitä, voi tehdä paljonkin hengen pelastamiseksi, kuului ensihoitaja Seppo Haapsaaren tärkein ohje omaishoitajille.

Haapsaaren vetämässä koulutuksessa keskityttiin käytännönläheisesti tavallisimpiin tilanteisiin, joissa tarvitaan hätäensiapua. Tällaisia ovat muun muassa tajuttomuus ja verenvuodot.

Tarvittava ensiapu on tapauskohtaista, mutta kaikissa tapauksissa potilasta suojaava ja rauhoittava läsnäolo kuuluvat alkuvaiheeseen.

Avainasemassa on aina puhelu hätänumero 112:een. Hätäkeskus vastaa joka ainoaan puheluun ja puhelimitse saa yksityiskohtaisia ohjeita jatkotoimenpiteisiin.

