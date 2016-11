Ratsastuskisat vaativat ison työpanoksen

Ratsastuksen parissa vapaaehtoistyöhön kasvu tapahtuu usein pitkän tallilla hevosten parissa työskentelyn kautta seuratyön eri tehtäviin. Mukana olo ei kuitenkaan vaadi kokemusta hevosista tai ratsastuksesta.

Mäntyharjun Ratsastusseuran Taina Ripatti on kasvanut tallilla työskentelyn kautta kolmostason ratsastuskisojen kilpailun johtajaksi ja yhdeksi seuran vastuun kantajista.

Seuratoiminnan pariin Ripatti siirtyi seitsemän vuotta sitten ja vähitellen eri tehtävissä toimimisen kautta työt ovat tulleet tutuiksi.

– Vuosien varrella on yllätyksenä tullut mitä kaikkea pitää huomioida isompien kisojen järjestelyissä, sanoo Ripatti.

– Kisoja edeltävän viikon aikana kilpailun johtajana toimivan on joka päivä tehtävä jotain tapahtuman onnistumisen varmistamiseksi. Tuomareiden varaamiset ja kisaorganisaation suunnittelu tehdään jo kuukausia ennen kisapäivää.

Seuran puheenjohtajan Eija Kajanderin mukaan vapaaehtoisia tarvittaisiin moniin eri tehtäviin liikenteen ohjauksesta kanttiinin pitoon ja ratsastuskentällä työskentelyyn kisojen aikana. Kisojen ulkopuolella kentän ja sen rakenteiden hoito ja kanttiini ja sen pöytien kunnostaminen vaativat oman työpanoksensa.

– Usein monella jäsenellä ja aktiivilla on kisojen aikaan koko perhe mukana auttamassa eri tehtävissä, sanoo Kajander.

– Aika lailla minimimiehityksellä kesäisin on menty, mutta hyvin on kisat pystytty läpi viemään. Kisojen tunnelmaa voitaisiin ehkä vielä kohentaa, kun saisimme järjestelyihin lisää väkeä.

Kolmostason eli entisellä nimellä kansallisten kisojen saaminen Mäntyharjuun on kuitenkin osoitus toimivista järjestelyistä. Kovin monella pienellä paikkakunnalla ei kansallisen tason ratsukoita nähdä kilpailemassa.

