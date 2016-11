Urpo Heikkilältä ilmestyi joulusingle

Mäntyharjulainen laulaja Urpo Heikkilä halusi julkaista joululaulun, ikään kuin jatkoksi kesällä ilmestyneelle albumille.

Joulu käy sydämeen on Heikkilän näköinen laulu, jossa palataan hänen lapsuutensa tunnelmiin Mäntyharjun Hietaniemen kylään. Heikkilä on tunnettu esiintyjä Mäntyharjulla.

Levyltä löytyy myös toinen laulu Hanki, tähdet ja kuu, joka on talvinen tarina Mäntyharjusta.

Kappaleiden taustalta löytyvät samat nimet, jotka olivat tekemässä Heikkilän edellistä levyä.

Sävellykset ja tuotanto ovat Pertti Haverisen ja sanoitukset Lasse Wikmanin käsialaa.

– Olen pitkään halunnut tehdä joululaulun, jossa olisi omaa tarttumapintaa. Sitä huomaa yhä useammin palaavansa lapsuuden maisemiin ja tunnelmiin, varsinkin jouluna. Asun yhä siinä samassa kodissa, josta tämänkin laulun kuvat nousevat esiin. Ne kuvat ja kotitalo ovat minulle hyvin rakkaita.

