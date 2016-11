Anni-Sirkku Askolasta Vuoden 2016 kuntoilija

Tunneilla saamani palaute kertoo siitä, että olen oikealla tiellä. Olen äärettömän kiitollinen ja onnellinen siitä, sanoo Pertunmaalla Vuoden 2016 kuntoilijaksi valittu Anni-Sirkku Askola.

Askola jätti erityisopettajan työnsä kuusi vuotta sitten ja ryhtyi päätoimisesti vetämään erilaisia liikuntaryhmiä.

Ensimmäistä ryhmäänsä, Itä-Hämeen kansalaisopiston kantritanssi-ryhmää Askola ohjasi Pertunmaalla opettajan työn ohessa.

Nyt hän kiertää ohjaamassa seitsemällä eri paikkakunnalla Etelä-Savossa ja Päijät-Hämeessä. Esimerkiksi Hartolan Kunkkuareenalla hänen lavis-tunneillaan on ollut jopa 80 jumppaajaa.

Lajien kirjo on laaja. Mukana on sekä korkeamman sykkeen lajeja että kehonhuoltotunteja. Pertunmaalla ovat voimissaan kantri- ja senioritanssin ryhmät sekä lavis- eli lavatanssijumppa.

Mäntyharjulla Askola vetää lavis-ryhmää, asahi-joogaa ja mix-dance -ryhmää. Senioritanssijoita kokoontuu lähes neljäkymmentä, minkä lisäksi suosittu on ollut ikääntyneiden ulkoliikunta. Se on kerännyt kymmeniä liikkujia seurakuntakeskuksen pihalle, säästä riippumatta.

Anni-Sirkku Askola sanoo olevansa kiitollinen kaikille heille, jotka tulevat viikko toisensa jälkeen ja täyttävät liikuntasalit.

