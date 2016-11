Jari Putkisesta Mäntyharjun Vuoden urheilija

Mäntyharjun Vuoden urheilija 2016 on rallisprintissä suomenmestaruushopeaa ajanut Jari Putkinen.

Putkisen kanssa ykkössijasta kisasi tiukasti toinen rattitaituri, rallin SM-hopeaa saavuttanut Ari Vihavainen. Vaaka kallistui kuitenkin Putkisen tämän taisteltua mestaruudesta viimeiseen asti häviten SM-kullan vain yhdellä pisteellä.

Vuoden seurana/jaostona palkittiin Reissupolku, joka on jo vuosia tehnyt aktiivisesti töitä mäntyharjulaisten liikkumisen eteen.

Vuoden valmentajan titteli meni Mika Vuoriolle. Eri salibandyjoukkueita jo vuosia Mäntyharjun Virkistyksessä valmentanut Vuorio on pyyteettömästi viettänyt aikaansa liikuntahalli Kisalassa ja pelireissuilla.

Vuoden liikuttajaksi valitti trio Janne Mäntynen – Niko Purtonen – Jarmo Savolainen. Kolmikko ideoi ja oli myös pitkälle toteuttamassa Kirkonkylälle noussutta disc golf -rataa, jonka myötä myös frisbeegolfina tunnetun lajin harrastaminen paikkakunnalla sai aivan uusia ulottuvuuksia.

Vuoden joukkue on Mäntyharjun Virkistyksen lentopallon D-tytöt. Joukkue pelasi mainion kauden päästen Etelän alueen finaaliturnaukseen, mistä tuomisena oli neljäs sija. Kaikkiaan joukkueita alueella oli kolmisenkymmentä, joten mitaleiden tuntumaan pääsy oli hyvä suoritus nuorelta ryhmältä.

Vuoden nuori urheilija on Onni Paasonen.

Jos meni Vuoden urheilija -titteli ralliautoilun puolelle, niin samaan suuntaa matkasi myös Vuoden erikoispalkinto. Sen sai Ari Vihavaisen kartanlukijana vuosia ollut Jani Vainikka, joka saavutti tänä vuonna kartanlukijoiden SM-hopeaa.

Lue lisää torstain 1. joulukuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä