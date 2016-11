Kukkakeidas on Vuoden 2016 yrittäjä

Paula Lyytikäinen on vetänyt Kukkakeitaan toimintaa pian 26 vuotta. Hän sanoo pitävänsä edelleen kukkakauppiaan työstä.

– On kiva tavata ihmisiä, Mäntyharjun yrittäjät ry:n Vuoden yrittäjäksi valitsema Lyytikäinen vakuuttaa.

Alkamassa on vuoden kiireisin sesonki. Joulu on kukkakaupassa aikaa, jolloin myydään eniten. Seuraavaksi eniten töitä teettävät äitienpäivä ja koulujen päättäjäiset.

Kukkakauppiaalle joulu alkaa aattona puoliltapäivin, jolloin liikkeen ovi suljetaan. Vapaasta ei tule kuitenkaan kovin pitkää.

– Joulupäivänä on vapaata, mutta tapaninpäivänä yleensä jo käyn siivoamassa ja laittamassa paikkoja valmiiksi, Lyytikäinen kertoo.

Kukkakeidas työllistää yrittäjän itsensä ja yhden työntekijän. Liike on auki paitsi arkisin, myös lauantaisin ja sunnuntaisin. Viikonloput ovat kukkakaupassa vilkkaita kauppapäiviä.

– Esimerkiksi synttäreitä ja rippijuhlia vietetään usein viikonloppuisin, Lyytikäinen tietää.

