Sulakevika kiusaa katuvalaistusta

Mäntyharjun taajamassa on eletty tavallistakin pimeämpää marraskuuta katuvalaistuksen puuttuessa useilta teiltä.

Valot eivät palaneet tiistaina sähkönjakelukeskuksessa olevan vian takia. Vika polttaa pääsulaketta. Se vaihdettiin keskiviikkoaamuna. Vian löytäminen on osoittautunut vaikeaksi ja tilannetta seurataan.

Yksi vika pääkeskuksessa vaikuttaa laajalla alueella. Katuvalot ovat olleet sammuksissa Kyttäläntiellä, Keskustiellä, Liiketiellä, Reissutiellä, torilla ja Savontiellä, sekä kevyen liikenteen väylillä.

Koulutien ja Asematien valot eivät ole palaneet maassa olevan kaapelin vian vuoksi. Tilapäisellä sähkön syötöllä valoa on saatu lisää, lukuunottamatta Koulutien alkupäätä, jonka lamppuun saadaan virtaa vasta keväällä maan sulettua.