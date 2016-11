Jouluavajaiset piristävät kaamosmieltä

Tiedetään, että syvin kaamosaika saattaa vaikuttaa ihmisiin kielteisesti ja aiheuttaa ylimääräistä väsymystä, myös napapiirin eteläpuolella. Aurinko näyttäytyy vain lyhyen aikaa vuorokaudesta horisontin yläpuolella.

Joulunavaus-tapahtumat tuovat valoa, väriä ja tunnelmaa juuri siihen aikaan, jolloin sitä eniten tarvitsemme. Joulunavaus on iloinen koko perheen tapahtuma, joka aloittaa joulukauden. On ohjelmaa, josta voi nauttia ja viihtyä. Voi myös tehdä löytöjä pukinkonttiin. Ja tietysti: Näkee joulupukin.

Joulunavaus on syntynyt paikallisten yrittäjien voimin vastapainoksi isojen ostos- ja viihdekeskusten tavoille avata joulunaika. Lämminhenkisessä tapahtumassa syttyvät jouluvalot, kuullaan tervehdyksiä ja musiikkia. Glögin ääressä voi rupatella tuttavien kanssa. Esillä on paikallista kulttuuria, osaamista ja tarjontaa.

Pertunmaalla joulunavaus veti yhtenäiskoulun piha-alueelle parisataa ihmistä. Äänentoisto-ongelmista huolimatta ohjelma vietiin onnistuneesti läpi. Tilaisuuden odotetuimpia esiintyjiä olivat koululaisten komeasti laulanut kuoro ja paikalle pyöräillyt joulupukki. Edes poliisin puhallusratsia poislähtiessä ei hälventänyt joulutunnelmaa.

Mäntyharjun joulunavaus on viikonloppuna. Perinteisessä tapahtumassa paikkakunnan yrittäjät ovat laittaneet esille jouluisia tarjouksia. Jouluvalot syttyvät ja kadunvarren puut ja koko keskusta ovat kauneimmillaan.

Sydäntalvella ulkona järjestettäviä yleisötilaisuuksia ei ole liikaa. Joulunavaus on niin hieno tapahtuma, että jos sitä ei vielä olisi, se pitäisi keksiä. Käykää joulunavauksessa!

Timo Ruotsalainen

timo.ruotsalainen@pitajanuutiset.fi