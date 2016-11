Sitä kuusta kuuleminen

Pertunmaan joulunavauksessa yrittäjien puheenjohtaja Risto Salminen kiinnitti kuuntelijoiden huomion kuuseen, johon sytytettiin sen jälkeen jouluvalot. Vaikka puu seisoo pihan laidassa, se tuntuu hallitsevan koko näkymää.

Kyseessä on itsenäisyyden juhlavuoden kuusi, jonka istuttamisesta tulee ensi kesänä täyteen 50 vuotta. Puu on saanut kasvaa rauhassa ja on kookkaana näyttävä ilmestys ilman valojakin. Epäselväksi jäi, paljonko kuusella on mittaa? Ehkä joku metsäammattilainen osaa arvioida, kuinka pitkäksi kuusi on puolessa vuosisadassa venynyt?

Puuajatukset saivat jatkoa kotipihassa. Edellinen omistaja ja rakennuttaja oli ilmeisesti heti talon valmistuttua istuttanut pihatien laitaan puolenkymmentä lehtikuusta. Myös niillä on pituutta, mutta ennen kaikkea joka suuntaan törröttäviä valtavia oksia. Ja isoissa oksissa riippuu lehtikuusille tyypillisiä nystyräisiä pikkuoksia määrättömästi.

En osaa sanoa, kummat ovat pahempia: puusta roikkuvat kuivuneet pikkuoksat vai syksyllä tipahtelevat neulaset?

Navakka tuuli tuo puusta alas oksaläjiä, jotka muistuttavat lähinnä suurpiirteisesti kyhättyjä harakanpesiä. Oksat ovat takertuneet nystyröistä toisiinsa tiukasti kiinni ja ilman toivoa selvittelystä. Vähänkin viimaisempi päivä riittää tekemään tyhjäksi pihan haravoinnin. Sekä meillä että naapurin puolella.

Lehtikuusen vaalean vihreät neulaset ovat kyllä kauniita keväästä syksyyn, ja äitienpäivän tienoilla käpykukat erottuvat oikein kuvauksellisina. Mutta kääntöpuolena ovat keltaisiksi kuivuneet neulaset. Ne varisevat maahan elokuun lopulta marraskuun loppuun saakka.

Tänä syksynä neulasia tuntui olevan poikkeuksellisen runsaasti. Muutama viikko sitten näytti kuin nurmikkomme olisi yhtäkkiä ollut täynnä kuloheinää. Kuusesta oli varissut neulasia, jotka muodostivat pihalle parisenttisen maton.

Syksyn kostuttamia neulasia riittää niin, että haravointioperaatiosta ja harjauksesta huolimatta niitä tarttuu kengänpohjiin. Niiden mukana ne kulkeutuvat sisälle, jossa kuivuessaan levittäytyvät eteisen lattialle ja imuroijan mielenharmiksi.

Viime perjantai-iltana kuitenkin ihastelin kevyttä lumihankea. Siunattu hanki peitti maahan varisseet neulaset viikkojen odotuksen jälkeen. Oli rentouttavaa astua sisälle ilman kengänpohjien syynäämistä ja tehoharjausta.

Ei olisi kannattanut iloita liian aikaisin. Seuraavana aamuna puhalsi reipas koillisen puoleinen tuuli. Se oli varistanut oksien kätköistä vielä arviolta useita tuhansia neulasia ja levittänyt ne tehokkaasti koko pihan alueelle – vastasataneen lumen päälle.