Uusi kauppa keskelle kukkasesonkia

Joulutähti, suomalaisten suosituin joulukukka, saa vuosi vuoden jälkeen yhä enemmän kilpailijoita.

Jouluruusujen ja amaryllisten lisäksi voi kodin koristaa vaikkapa mehitähdillä, jota on jalostettu myös jouluisiin väreihin.

– Mehitähti on monivuotinen ja helppohoitoinen, kertoo Miia Korkalainen, joka avasi perheineen Mäntyharjun kukkakaupan perjantaina.

Korkalainen ja hänen puolisonsa Niko Nordgren ostavat kukat suoraan tuottajilta, ilman välissä olevaa tukkuporrasta.

– Suoralla kaupalla kukat ovat varmasti tuoreita. Saamme samalla erikoisuuksia, joita tukuissa ei ole, kertoo Nordgren.

Kauppiasperheestä tuli mäntyharjulainen puolisen vuotta sitten.

Kivijalkakauppa Helsingin kantakaupungissa vaihtui kauppatilaan S-marketilla. Sekä Nordgren että Korkalainen ovat ammatiltaan viherrakentajia, minkä lisäksi Korkalainen on floristi ja puutarhuri.

– Kädentaidoista on apua kilpailussa, pelkällä purkkikukan myynnillä ei pärjää, hän sanoo.

