Lukutoukkia koko katras

Ylätalon perheessä Mäntyharjulla ei tarvitse keskustella lasten käyttämästä ruutuajasta. Lapsia eivät kiinnosta sen enempää televisio kuin sosiaalinen mediakaan.

He käyttävät aikansa mieluiten lukemiseen.

Neljäsluokkalainen Lyydia aloittaa tavallisesti heti herättyään. Kuudesluokkalainen Matias ja ekaluokkalainen Sofia tarttuvat kirjaan viimeistään koulusta palattuaan. Välillä tehdään läksyjä ja käydään harrastuksissa, minkä jälkeen lukeminen jatkuu iltauniin saakka.

Päivät päättyvät äidin, Katja Ylätalon lukiessa ääneen lapsilleen.

– Jotkut vieraat ovat meillä käydessään kauhistelleet, että eikö teillä ole televisiota! On meillä sellainen pieni ja vanha, lapset katselevat sitä joskus viikonloppuaamuina, nauraa Ylätalo.

Ylätalot asuivat ennen Jaalan rajalla Pökölässä. Lukeminen sai uutta tuulta purjeisiin viime keväänä perheen muutettua taajamaan. Nyt kirjasto on lähellä ja sieltä kannetaan luettavaa viikottain.

– Ennen lapsilla meni viikossa yli 11 tuntia koulutaksissa istumiseen. Ajattelin, että sen ajan voisi käyttää myös harrastamiseen, kertoo Katja Ylätalo muuttoon vaikuttaneista syistä.

