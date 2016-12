Paperi ja lyijykynä vaihtuivat nettiin ja sähköpostiin

Eilinen päivä meni piha-askareissa ja ladunteossa, tänä aamuna kävin jo hiihtämässä. Huomenna pitäisi lähteä vielä hirvijahtiin.

Näin pohdiskeli vapaaherran elämää edellisenä päivänä todenteolla kokeillut Mäntyharjun eläkkeelle jäänyt rakennustarkastja Asko Patjas viime perjantaina.

Yli viiden vuosikymmenen uralla Patjas ehti nähdä läheltä sen rakennemuutoksen, mikä alalla on tapahtunut.

– 90-luvun alussa tehtiin vielä hyviä taloja, ei ollut näitä homeongelmia kuten nyt. Ehkä 70-luvun talot pilattiin sillä, kun ei ollut sokkelia. Tänä päivänä rakentamisessa älyttömäksi ovat menneet aikataulut.

Maaliskuussa 1990 rakennustarkastajan virkaan tulleen Patjaksen omassa työssä suurimman mullistuksen on tuonut tietotekniikan vallankumous.

– Homma on muuttunut totaalisesti. Pasi (Hinkkuri, Patjaksen seuraaja) kun tuli, ne rassasivat kaksi tuntia älypuhelinta ja jäivät neljän jälkeen rassaaamaan tietokonetta, että siihen saadaan ohjelmat. Minä kun tulin, oli pöydällä arkki A4:sta ja lyijykynä. Oli muuten helppo käynnistää.

Ei ollut internettä, sähköpostia tai edes matkapuhelinta

– Olin varmaan vuoden maastossa ilman puhelinta. Sitten Kiviperän Risto (silloinen talousjohtaja) sanoi että nyt sulla on puhelin. Sellainen iso Mobira auton takakontissa, kauhean kokoinen luuri.

Yksi mieleenpainuvimmista työmaista oli vajaat kolme vuotta kestänyt loma-asuntomessuprojekti.

– Se oli mielenkiintoinen työrupeama. Siitä tykkäisin ja kun messut vielä onnistuvatkin nappiin. Kävijämäärä oli hyvä ja tuli pelkkää kiitosta.

