Lelupajalla tuoksuu koivu

Eräänlainen joulupukin verstas on tämäkin: Puu tuoksuu ja monenlaista työkalua on siellä täällä. Valmiit lelut ovat hyllyllä rivissä Juhani Männistön kodin varastossa Mäntyharjulla.

Männistön pieni lelupaja on oikea osoite sille, joka haluaa lahjoittaa ympäristöystävällisen ja mäntyharjulaisen lelun. Lelujen materiaali on paikallista lehtikuusta, koivua tai leppää ja puusta valmistuu perinneleluja, sellaisia kuin kuperkeikkapupuja, keikkaukkoja, keinuhevosia ja lintukaruselleja.

Erityisen ylpeä Männistö on säiliö- ja tukkirekoista. Ne ovat täysin oman tuotekehittelyn tulosta – ja silkkaa puuta tietysti nekin.

– Istuin Teboilin baarissa katselemassa rekkoja. Varsinkin telin toteuttaminen mietitytti, kunnes keksin käyttää kolmion muotoista puupalaa. Ei se ole itsestään selvää, miten nähty siirretään leluun.

Nyt rekoissa on sekä kippi että kääntyvät etupyörät.

Vaiva palkittiin viimeistään silloin, kun Männistö pääsi lahjoittamaan rekan erään autoilijan pojalle. Kun rekan oveen oli vielä kirjoitettu pojan nimi, olivat onnesta soikeina isä, poika ja lelun tekijäkin.

Moniin muihin valmistamiinsa leluihin Juhani Männistö on saanut mallit Markku Asunnan kirjoittamasta 52 perinteistä puulelua-kirjasta. Hän sai teoksen lapsiltaan lahjaksi täyttäessään 50 vuotta.

Lue lisää torstain 8. joulukuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä