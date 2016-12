Luonto ja suomalaisuus juhlan teemoina

Itsenäisyyspäivän juhlatilaisuudet Mäntyharjulla alkoivat aamuisella lipunnostolla Veteraanipuistossa Lippulaulun sävelten tahdittamana rapeassa pakkassäässä. Jumalanpalveluksen jälkeen laskettiin seppeleet sankarihaudoilla perinteisin menoin ja itsenäisyyspäiväjuhlaa vietettiin kulttuurisalissa.

Kahvitilaisuudessa kulttuurisalissa ei tänä vuonna enää sotiemme veteraaneja näkynyt, mutta puheissa ja muisteloissa he olivat mukana.

Monelta sotiemme jälkeisen ajan rauhanturvaajatehtävissä toimineelta löytyi nyt taskusta uudenlaisesta veteraanistatuksesta kertova kriisinhallintaveteraani-kortti, joka on myönnetty heille juuri ennen tämän vuoden itsenäisyyspäivää.

Erilaisissa rauhanturvaamis- ja kriisinhallintaoperaatioissa on palvellut noin 45 000 suomalaista vuodesta 1956 lähtien.

Itsenäisyys on suomalaisille tärkeä asia ja sotien sekä niissä kaatuneiden muistaminen tekee juhlimisesta juhlallisen ja vakavamielisen tapahtuman. Itsenäisyyden merkitys on kuitenkin suomalaisilla selkeänä mielessä.

– Se on jotakin omaa, pohti juhlatilaisuuden kahvipöydässä itsenäisyyden merkitystä eläkkeellä oleva kirkkoherra Kari Pokela.

– Toinen merkitystä kuvaava sana on meidän, meidän oma maa. Siinä se itsenäisyys minulle jotenkin kulminoituu. Meidän omassa maassa.

– Minulle itsenäisyys hahmottuu siitä, että Suomi on uskomaton menestystarina, kertoi kahvipöydässä mäntyharjulainen Heikki Koljonen.

– Sadan vuoden aikana Suomi on rakennettu yhdeksi maailman menestyneimmäksi yhteiskunnaksi, mitataan sitä millä mittarilla hyvänsä. Sotien lisäksi sitä on rakennettu arkisella työllä ja sille kaikelle pitää kyllä nostaa hattua.

– Itsenäisyys on sitä, että meillä on vapaa maa ja meillä on itsemääräämisoikeus. Tämä on isänmaa, kiteytti Maanpuolustusnaisten toiminnassa pitkään toiminut Sirkka Mouhu itsenäisyyden merkityksen.

