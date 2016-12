Perussuomalaisten piiri sai ministeritason vaalitukea

Perussuomalaisten Etelä-Savon piirin kokouksessa Mäntyharjulla sunnuntaina vieraillut sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila loi henkeä paikallaolleisiin kuntavaalien lähestyessä muistuttamalla siitä, että vaikka sote-uudistus merkittävän loven kuntien tehtäviin jättääkin, niin tekemistä riittää jatkossakin.

– Kyllä kunnille jää merkittäviä tehtäviä, siellä on koulutus, varhaiskasvatus, tekninen toimi, kaavoitus vapaaaikatoimi ja elinvoiman ylläpitäminen. Tärkeää, että on kuntarkaenne, joka tuoa kuntapalveluja ja turvaa yrityksille.

Mattilan ohella Mäntyharjun valtuustosalissa vierailivat myös kansanedustajat Kaj Turunen Savonlinnasta ja Simon Elo Espoosta.

Kolmikko vakuuttaa, että puolueen vaalikoneisto on hyvin rasvattu tulevaa vaaliputkea silmälläpitäen. Ainakaan kuntavaalien ehdokashankinnassa ei ole ollut ongelmia.

– Savonlinnassa itse asiassa poikkeukselliseti paikallisyhdistyksen hallitus on joutunut kieltäytymään vastaanottamsta joitain ehdokkaita, tuumaaTurunen.

Elon mukaan puolestaan Espoossa ehdokkaita on enemmän tällä hetkellä kuin edellisissä kuntavaaleissa vastaavaan aikaan.

Lue lisää torstain 8. joulukuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä