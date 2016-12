Hetikoti tyhjenee turvapaikanhakijoista

Turvapaikanhakijoiden vastaanottoyksikkö sulkeutuu Pertunmaalla vuoden loppuun mennessä.

Maahanmuuttovirasto antoi marraskuussa 2015 yksikölle vuoden määräaikaisen toimeksiannon, joka siis umpeutui jo marraskuun lopussa. Kaikkien asukkaiden oleskelulupaa ei ole vielä käsitelty, joten yksikkö sai jatkoaikaa kuukauden.

Hetikoti Oy:n perustamassa yksikössä Pertunmaan Mansikkamäessä on nuorille turvapaikanhakijoille 24 paikkaa. He ovat tulleet maahan ilman perheitään valtaosin Afganistanista, osa Irakista.

He kaikki ovat poikia ja olivat tullessaan 16-17 -vuotiaita, osa on saavuttanut Suomessa täysi-ikäisyyden.

Kun turvapaikanhakijat tulivat Pertunmaalle, maahanmuuttovirasto ilmoitti tarvitsevansa puolisen vuotta oleskelulupien käsittelemiseen.

– Aika on käynyt pitkäksi. Vuosi on pitkä aika miltä kantilta tahansa ja nyt taas odotellaan, sanoo Hetikoti Oy:n toimitusjohtaja, sosiaalityöntekijä Henrik Sanmark.

Sisältöä poikien elämään on tuonut Suomen kielen ja kulttuurin opiskelu Otavan opistossa. Koska he ovat ylittäneet suomalaisen oppivelvollisuusiän, he eivät ole päässeet peruskouluopetuksen piiriin.

Maahanmuuttovirasto on luvannut päätöksiä Pertunmaalle vuoden loppuun mennessä. Sanmark pitää mahdollisena, ettei aikataulussa vieläkään pysytä.

