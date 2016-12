Pisa-tulosten taakse pitÃ¤Ã¤ katsoa

15-vuotiaiden taitoja eri kouluaineissa mittaava Pisa-tutkimus julkaistiin itsenäisyyspäivänä. Luonnontieteissä Suomi sijoittui viidenneksi aivan Viron ja Taiwanin kannassa. Tuloshan on komea, mutta sen taakse kätkeytyy yhtä enemmän huolestuttavia piirteitä.

Kun luonnontieteitä edellisen kerran vertailtiin pääaineena kymmenen vuotta sitten, oli Suomen pistemäärä yli 30 suurempi kuin tällä kertaa. Kymmenen vuoden takaisella tuloksella Suomi olisi ollut nyt koko vertailun kärjessä.

Aiempaan verrattuna myös alueelliset ja perheen talouteen liittyvät erot ovat kasvaneet. Pääkaupunkiseudun oppilaiden tulokset ovat parempia kuin vaikkapa Itä-Suomessa. Varakkaampien perheiden lapsilla puolestaan menee koulussakin paremmin kuin köyhemmillä.

Ja tyttöjen sekä poikien välinen ero sen kuin kasvaa. Luonnontieteissä ero tyttöjen hyväksi oli Suomessa suurin, jos vertailuun otetaan OECD-maat.

Lukutaidon osalta suomalaiset ovat edelleen maailman kärkeä, sijoitus kaikkien maiden joukossa oli neljäs. Matematiikan osalta taidot ovat säilyneet ennallaan ja sijoitus oli 13.

Suomessa on kouluosaamisella paukuteltu henkseleitä pitkään. Jos jatkossa aiotaan kärkipäässä keikkua, on kuitenkin syytä miettiä jatkoa tarkkaan. Peruskoulua on reivattu vuosien saatossa suuntaan jos toiseenkin. Miten se näkyy oppilaiden taidoissa, paljastuu kutienkin aina vasta viiveellä. Jos oppimisitulokset olivat parempia vaikkapa 80-luvulla, kannattaisiko hakea mallia vaikkapa sieltä?

Viime aikoina koulumaailma on näyttäytynyt mediassa kummallisessa valossa, kun opettajat ovat joutuneet työpaikkansa uhalla tappelemaan muun muassa oppilaiden tunneilla harjoittamaa kännykkä- ja nettihäiriköintiä vastaan.

Vanhemmille ikäluokille onkin suuri mysteeri, miksi esimerkiksi juuri älypuhelimet oppitunneilla ylipäätään sallitaan. Ennen vanhaan kiellettyjen esineiden tuonti tunneille saatiin kätevästi kuriin takavarikoimalla ne. Turhat tavarat palautettiin oppilaille sitten lukuvuoden lopussa.