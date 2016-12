Exel-hiihdoissa nuorten kärki

Huomenna lauantaina nähdään Mäntyharjun urheilualueella vilskettä latu-uralla. Aiemmasta poiketen jo joulukuulle sijoitetut Exel-hiihdot ovat saaneet mukaan kovatasoisen osanottajajoukon ainakin nuorten sarjoihin.

Niin poikien kuin tyttöjen sarjoissakin on monia valtakunnallisissa Hopeasompa-kisoissa mitaleita kahmineita urheilijoita.

Myös paikalliset nuoret hiihtäjät ovat vahvalla rintamalla mukana, sillä Mäntyharjun Virkistyksen nuoria on lähtöluettelossa 12, mikä on suurin määrä pitkään aikaan.

Hiihtotapa lauantain kisoissa on vapaa ja sarjoja ennakkoon oli kaikkiaan 22.

Olosuhteista ei homman pitäisi jäädä kiinni, sillä tälle päivälle on luvattu aurinkoista pakkaskeliä.