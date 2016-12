Pertunmaan pizzeria avautui

Pertunmaa on saanut oman nimikko-pizzansa pizzeriaan, joka avautui kirkonkylässä tällä viikolla. Pertunmaan pizzerian listalla on 20 erilaista pizzaa, sekä erilaisia kebab-, pasta- ja grilliruoka-annoksia. Valittavana on myös monenlaisia leikkeitä ja salaatteja.

– Kaikille annoksille järjestyy kotiinkuljetus, lupaa yrittäjä Latif Hajikhan. Hänellä on pitkä kokemus keittiöalalta. Kotimaassaan Turkissa hän johti ravintolaa kymmenen vuoden ajan. Suomeen muuton jälkeen hänellä on ollut ravintolat Helsingissä ja Lahdessa.

Pizzeriassa työskentelee myös Rasoul Khorram, joka muutti Suomeen Irakin Kurdistanista viitisen vuotta sitten.

Molemmilla on nyt Suomen kansalaisuus ja he ovat muuttaneet Pertunmaalle.

– Pertunmaa on erittäin hieno paikka. Asukkaat ovat hiljaisia mutta ystävällisiä. Haluamme yhdessä rakentaa kunnan tulevaisuutta, sanoo Khorram.

