Mäntyharjun Virkistyksen voimistelu- ja tanssijaoston joulunäytöksessä sukelletaan tällä kertaa satujen maailmaan. Lauantain näytöksissä on pitkälti yli sata esiintyjää, mukaan lukien perheliikunnan ryhmät, jotka tekevät suurta nousua seurassa. Olipa kerran-nimisessä näytöksessä on 22 satuihin pohjautuvaa koreografiaa.

Nuorten ryhmä on toiminut näytöstiiminä ja huolehtinut tuotannosta mentorinaan Voimistelu- ja tanssijaoston puheenjohtaja Marita Mattila.