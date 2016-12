Kaksi päivää aikaa äänestää parasta latokuvaa

Suuren latokuvakisan kuusi parasta kuvaa on latoasiantuntija Heikki Koljosen johdolla valittu. Nyt näistä kuudesta on lukijoiden tehtävänä valita se kaikkein paras.

Äänestää voi oheisella lomakkeella. Vie osoitin valitsemasi kuvan päälle, niin näet kuvan numeron. Viimeinen vastauspäivä on 13. joulukuuta.

Äänestäneiden kesken arvotaan Pitäjänuutisten tavarapalkintoja. Latokisan voittajan palkinto on maksimissaan 150 euron arvoinen digikamera tai lahjakortti kameran hankintaan paikallisesta liikkeestä.

Paras latokuva

Vastaajan yhteystiedot: Nimi (pakollinen)

Osoite (pakollinen)

Puhelinnumero (pakollinen)

Sähköposti