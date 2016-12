Dataa ja nollatutkimuksia

Suomi on maailman kärjessä koulutuksessa. Se on faktaa joillain mittareilla, mutta olkaamme ylpeitä. Meillä kannustetaan tutkimukseen. Hyvä! Millaisia tutkimuksia nykyään tehdään?

En tiedä, mutta pari viimeisintä, joihin törmäsin olivat renkaat autossa ja empatian näkyminen sosiaalisen median palstoilla.

Luin tärkeän viestin testistä, jossa oli ihan hiljattain todettu, että nastarenkaat kuluvat eniten vetävissä pyörissä. Ja että siksi nastarenkaita olisi hyvä kierrättää auton pyörissä aika ajoin. Tämän tuloksen tuotti ei enempää ei vähempää kuin Aalto-yliopiston tutkijaryhmä…siis Suomen eliittiä?

On se hienoa, että ihmisille tarjotaan uusinta tietoa.

Sitten ihan hiljattain perjantai-ohjelmassa oli söötti tutkija, joka ryhmänsä kanssa tutkii miksi sosiaalisessa mediassa netissä ihmisen empatia ei välity samalla tavalla kuin naamatusten.

Tutkijat pohtivat voisiko joku tulevaisuuden mediasovellus ratkaista sen, että ihmisen tunteet välittyisivät netissä paremmin.

Voi valtavaa.

Ketä nämä tutkijat ovat? Ovatko he koskaan olleet arjen asioissa läsnä? Maksammeko me veronmaksajat tuosta tiedosta ja sen keruusta?

Rakkaudella ja empatialla, hyvät renkaat alla

Jukka Sihvo