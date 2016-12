Kataja avaa ovensa taiteilijoille

Mäntyharjun taajamassa purettavaksi päätetty kerrostalo Kataja saa uuden elämän ainakin ensi vuodeksi. Katajainen kansa – taidetta purkutalossa -hankkeessa kunta ja Keskiväli antavat Katajan visuaalisen nykytaiteen taideprojektiksi

Kyseessä on Suomi100-juhlavuoden virallinen hanke ja kohderyhminä ovat ammattitaiteilijat etenkin Etelä-Savossa ja muuallakin Suomessa.

Purkutalotaidekokonaisuus voi sisältää tilataidetta, käsitetaidetta, mediataidetta, performansseja, uutta katutaidetta, perinteistä nykytaidetta ja valokuvaa.

– Etelä-Savon juhlavuoden alueellinen teema on Tämä on koti. Katajainen kansa antaa omalta osaltaan Katajan talon tarinalle merkittävyyttä taiteen kautta, kertoo kunnan markkinointipäällikkö Olli Marjalaakso.

