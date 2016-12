Korjauskampanjalla lentävä lähtö

Kunnan syyskuussa aloittama Korjaa Mäntyharju -kampanja on saanut lentävän lähdön. Kolmen kuukauden aikana kuntaan on virrannut lähes 50 ideaa ja ehdotusta Mäntyharjun viihtyisyyden kohentamiseksi.

Osa ehdotuksista on jo kunnassa toteutettu. Niihin kuuluvat pienet, helposti ja ilman uutta määrärahaa järjestyvät työt. Jalankulkijoita haittaavat repsottavat ruusupensaat on nopeasti leikattu, kun kohde vain on tiedossa. Vaarallinen kaivonkansi laitetaan kuntoon, kun kännykkäkameralla näpsäisty kuva kertoo paikan ja millaisesta käytännön turvallisuushaitasta on kyse. Penkit ja roskapöntöt eivät ole nekään iso investointi, jos niiden avulla voidaan parantaa rantapolulla kulkevien liikkumisnautintoa.

Mäntyharju sai Elävät Kaupunkikeskustat ry:ltä loppukesällä pienten keskusten kehittämispalkinnon. Jo siinä vaiheessa kunta päätti, että jo vuosia tehtyä työtä kannattaa jatkaa. Korjaa-kampanja jatkaa yritysten ja yhdistysten pitkään jatkamaa työtä.

Kampanjan idea ei ole uusi. Uutta on määrätietoinen työ ja tietotekniikan valjastaminen ehdotusten keräämisen avuksi. Kampanjan sivut Facebookissa, Instagramissa ja kunnan kotisivulla ovat nykyaikainen tapa kerätä vinkkejä mäntyharjulaisilta asukkailta, vapaa-ajan asukkailta, yhdistyksiltä, yrityksiltä ja muilta aktiivisilta toimijoilta.

Kampanjan lomakkeen täyttäminen netissä on näppärä tapa lähestyä ihmisiä ja lisätä näin vuorovaikutteisuutta kuntalaisten kanssa.

Kunnan kampanja koskee tässä vaiheessa keskustaajamaa. Ajatus on kuitenkin niin hyvä, että sen laajentamista myöhemmin esimerkiksi kylille ja muihin kohteisiin kannattaa ehdottomasti harkita.

timo.ruotsalainen@pitajanuutiset.fi