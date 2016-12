Seurakuntakoti uusitaan lähes alusta loppuun

Vatvominen siitä, rakennetaanko Pertunmaalle uusi seurakuntakoti vai korjataanko vanha, päättyi lopulta jälkimmäisen vaihtoehdon voittoon. Mäntyharjun kirkkovaltuusto myönsi talousarviossaan korjaushankkeelle ensi vuodeksi 500 000 euroa. Remonttiin haetaan kirkkohallitukselta lisää avustusta jo myönnetyn 74 000 euron lisäksi.

Seurakunnan talouspäällikkö Risto Jaakola sanoo, että vanhan saneeraamiseen päädyttiin jo siitäkin syystä, että uuden tekemiseen ei oikein ole paikkaa.

Seurakuntakoti tullaan uusimaan lähestulkoon kokonaan.

– Runkorakenteita, muurattuja ulkoseiniä ja kattorakenteita ei tarvitse uusia, muu menee uusiksi, kertoo Jaakola.

Seurakuntakoti valmistui 1970- ja 80-lukujen taitteessa, eli mistään ylettömän vanhasta rakennuksesta ei ole kyse. Mutta jos jotain voi mennä kiinteistön kanssa pieleen, niin Pertunmaan seurakuntakodin kohdalla lähes kaikki on mennyt enemmän tai vähemmän poskelleen.

Talon vesieristykset ovat pielessä, lattiakenteiden alle on päässyt nousemaan vettä ja tasaiselta katolta vesi on päässyt valumaan piipun ja antennin juuresta.

Myöskään viemäröinti ei ole oikein toiminut ja seurakodin ympärillä olevien puiden juuretkin ovat kasvaessaan aiheuttaneet hankaluuksia.

