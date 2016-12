Pilkkihiihto tekee paluun Mäntyharjulle

Pilkkihiihtäjät palaavat Mäntyharjuun kisaamaan Suomen mestaruuksista. Laji on saanut alkunsa 1970-luvulla ja ensimmäiset kisat järjestettiin Mäntyharjussa vuonna 1976. Suomen mestaruuksista pilkkihiihdossa on kilpailtu vuodesta 1985 lähtien.

– Isäni Antero Rusinen on pyörittänyt kisarulettia vuosikymmenien ajan. Tänä vuonna ajattelimme velipoikien Rikun ja Ramin kanssa päästää isää vähän helpommalla ja ottaa vetovastuun kisojen järjestämisestä, kertoo Jyrki Rusinen Orimattilasta.

– Perinteen jatkuminen on tärkeää ja järjestelyistä vastaavien tahojen löytäminen Mäntyharjusta oli entiselle mäntyharjulaiselle helppoa.

Pilkkihiihdossa kilpailijat kiertävät noin kilometrin pituista hiihtolatua järven jäällä ja pyrkivät ennalta määrätyssä ajassa hiihtämään mahdollisimman monta kierrosta. Jokaisella kierroksella kilpailijan on pilkittävä yksi kala ja jätettävä se maalialueella kierroslaskijoille, jotka merkitsevät kierrokset ylös.

Sarjoja kisoissa on sekä miehille että naisille yhteensä kymmenen aina nuorista yli 70-vuotiaisiin asti.

Lue lisää torstain 15. joulukuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä