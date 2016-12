Korjaa Mäntyharju-kampanjasta useita korjaustoimia

Syyskuussa käyntiin polkaistu Korjaa Mäntyharju -kampanja on osoittautunut toimivaksi konseptiksi saada kuntalaisilta palautetta. Tähän mennessä ideoita ja esityksiä on tullut jo viitisenkymmentä ja osa ehdotetuista korjauskohteista on jo kunnostettu.

Keskustan kehittämiseen liittyviä ideoita on tullut laajalti. Kesäkuussa kunnan omistukseen hankitun rautatieaseman päärakennuksen kunnostamiseen on varauduttu vuoden 2017 talousarviossa. Muitakin keskustaajaman ilmettä kohottavia kohteita on suunnittelun alla.

Ehdotusten perusteella on muun muassa Asematien ruusuistutuksia karsittu pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden tieltä sekä Kiiskintien ja Kolmihaarantien risteyksessä sijaitseva viemärikaivon kansi on korjattu.

Myös valaistusta on korjattu muun muassa Kenkätehtaan alueella ja Kurkiniemessä. Rautatieaseman pimeistä valoista on lähtenyt viesti eteenpäin Destialle ja Liikennevirastolle.

Myös kenkätehtaalta lähtevän rantapolun varteen ollaan lisäämässä penkkejä ja roskakoreja.

Osa ehdotetuista korjauskohteista on sellaisia, jotka eivät suoraan kunnan toimivaltaan kuulu. Näistä laitetaan Marjalaakson mukaan viestit eteenpäin niille tahoille, jotka asioille voisivat jotain tehdä.

