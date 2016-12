Tainan metsÃ¤stÃ¤jÃ¤t on Suur-Savon ErÃ¤seura

Tainan Metsästäjät ry on Suomen Metsästäjäinliiton valinta vuoden 2016 Eräseuraksi liiton Suur-Savon piirissä.

Seura on perustettu 1964. Seuralla on metsästysmaata noin 6 250 hehtaaria ja alue sijoittuu Mäntyharjun ja entisen Suomenniemen kuntien alueille. Vuokra-alueesta suurin osa on käytössä kaiken riistan pyyntiin.

Seuran metsästystoiminta sisältää kaiken hyöty- sekä haittaeläinten saalistamisen.

Hirvijahtia on suoritettu alusta saakka sekä ajomies-, että koirametsästyksenä.

– Ajomiesketjuihin ovat aina kaikki olleet tervetulleita ja niin on myös jatkossa, sanoo seuran puheenjohtaja Juha Nypelö.

Seura palkittiin lauantaina Suur-Savon Eräsavuilla Heinävedellä.

Lue lisää torstain 22. joulukuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä