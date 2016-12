Mäntyharju juhlii sikakaalikarnevaalia

Itsenäisyyden juhlavuoden päätapahtuma Mäntyharjulla on Sikakaalikarnevaali.

Perinneruuan ympärille järjestetään suuri tapahtuma torilla perjantaina, elokuun 25. päivä. Järjestelyistä vastaa kunnan kulttuuripalvelut, joka pyrkii tuomaan perinneruokaa esille monella tapaa.

– Toivomme, että kouluissa ja laitoskeittiöissä tarjottaisiin festivaalipäivänä sikakaalia ja vieläpä siten, että ruokaa ei pelkästään noudettaisi linjastolta vaan vähän juhlavammin, sanoo kulttuurisihteeri Anu Yli-Pyky.

–Toiveissa on, että kaikilla olisi mahdollisuus maistaa ja syödä sikakaalia, joten kyläyhdistyksiä ja kylätaloja toivotaan sikakaalin keittotalkoisiin mukaan sekä tarjoamaan ruokailutilaisuuden esimerkiksi kyliensä ikääntyneille asukkaille ja vapaa-ajanasukkailleen, jotka eivät syystä tai toisestä pääse osallistumaan muihin sikakaalitapahtumiin.

Perinneruuat ovat ravintolamaailman trendi, johon Mäntyharjulla on yhdistettävissä myös lähiruoka, sillä kunnasta löytyy sekä sianlihan että kaalin tuotantoa. Yli-Pyky toivoo, että sikakaalia tarjoaisivat myös paikalliset ravintolat, joko perinteisen reseptin mukaan tai ”tuunattuna”.

Torille järjestetään myyntitapahtuma ja tanssit sadonkorjuun hengessä. Päivä huipentuu kaikille tarjottaviin annoksiin.

Sikakaali on jo saanut myös oman tunnuslaulunsa, jonka on sanoittanut Lasse Wikman ja säveltänyt Pertti Haverinen. Mäntyharjun Virkistyksen voimistelu- ja tanssijaosto laatii lauluun koreografian.

