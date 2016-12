Nyt ei jÃ¤Ã¤ Ã¤Ã¤nestÃ¤ kiinni

Mäntyharjun kulttuurisalin uusi äänentoistolaitteisto pääsi tuoreeltaan opetuskäyttöön, kun äänentoistoalan ammattilainen Esa Virkki kurssitti kahden päivän aikana kymmenkuntaa mäntyharjulaista korkeatasoisen äänentuottamisen saloihin.

Kouvolalainen Virkki muistutti heti kättelyssä paikallaolijoita, että hyvän soundin saaminen tilaisuuksiin ei ole miksaajasta kiinni, kyseessä on monen asian summa.

– Keikkapaikan akustiikka on fysiikkaa ja sille ei mahda mitään. Soittimien, mikrofonien ja äänentoistolaitteiston laadulla on oma merkityksensä, mutta nekään eivät pelasta, jos bändi ei osaa soittaa yhteen.

Torstain ja sunnuntain aikana osallistujat saivat kansalaispiston järjestämällä kurssilla melkoisen tietovyöyryn niin akustisen kuin sähköisen äänen muokkaamisesta erilaisissa tilaisuuksissa.

Ensi vuoden puolella järjestetään vastaava valotekniikan kurssi ja silloin päästään hyödyntämään niin ikään uusittua salin valokoneistoa.

Virkille kulttuurisalissa työskentely ja kursittaminen oli sinänsä tuttua, että hän oli mukana uusimassa salin laitteistoa. Nyt tilassa on oma äänijärjestelmä esimerkiksi konsertteja ja keikkoja varten.

– Vanha Genelecin laitteisto jätettiin myös paikalleen, se on edelleen erinomainen elokuville, sanoo vapaa-sihteeri Pertti Petman.

Uuden Aura Audiolta hankitun järjestelmän avulla on Petmanin mukaan helpompi houkutella esiintyjiä saliin. Artistien ja bändien kun ei tarvitse tuoda paikalle välttämättä omaa äänentoistokalustoaan.

Massiiviset kaiuttimet on nostettu katonrajaan. Se vaati muun muassa rakenteiden vahvistamista niin, että laitteisto myös katonrajassa pysyy.

Kulttuurisali sai samalla myös uudet näyttämöverhot. Aulaan vievät ovet uusittiin niin sanotuiksi desibelioviksi eli nyt eivät enää aulasta kuuluvat äänet häiritse salissa järjestettäviä tilaisuuksia.

Salin uudistukset jatkuvat ensi kesänä. Suuri projekti tulee olemaan katsomon penkkien uusiminen. Nykyiset auditoriokäyttöön soveltuvat tuolit vaihtuvat oikeisiin elokuvateatteri-istuimiin.

