Yleinen joulusauna ansaitsee paluun

Veljesniemen sauna oli tiistai-illan ajan lämpimänä tarjoten kävijöille makoisat löylyt ja saunan päälle takkatuvassa maistui makkara ja joulutorttu. Avannossakin pääsivät halukkaat pulahtamaan ja toiset karaisivat itseään siellä useamman kerran.

Joulusauna on ollut osa suomalaista jouluperinnettä useiden vuosisatojen ajan. Sen kautta ovat suomalaiset siirtyneet arjesta juhlaan ja varsinkin ennen se on ollut yksi tärkeimmistä joulun tapahtumista. Perinteet ovat tältä osin säilyneet, vaikka tavat ovat muuttuneet ajan myötä.

Saunatonttua ei ole saanut metelöinnillä suututtaa, vaan joulusaunassa on kylvetty rauhallisesti turhaa metelöintiä välttäen. Tyytyväinen saunatonttu on ollut hyvien löylyjen takuumies ja hyvin kohdeltuna se on suojellut saunaa myös tulevana vuonna.

Yleiset tapahtumat jouluisen saunan muodossa ovat lisääntyneet ja niiden avulla on hyvä vaalia saunomisen kulttuuria ja siihen liittyneitä tapoja. Veljesniemessä ei olkia levitelty lattioille eikä olutta heitetty kiukaalle, mutta tunnelma oli jouluisen rauhallinen ja leppoisa.

Reissupolun väki tarjoili jouluista glögiä ja makkara sekä joulutorttukahvit toivat sopivasti joulun tunnelmaa saunojille. Joulupukkikin poikkesi ohimennen tuomassa jouluisen tervehdyksen korvatunturilta, muistuttaen viimeisten löylyjen kuuluvan saunatontulle.

– Yleiselle joulusaunalle olisi varmasti tilausta ja tapahtumana sitä kannattaa varmasti kehittää jatkossa, toteaa Mäntyharjun Reissupolun puheenjohtaja Markku Sohlman.

– Tänä vuonna tämä otettiin harjoituksen kannalta ja haettiin tuntumaa. Saunakulttuurin vaalimisessa olisi varmasti paikkansa myös tällaisella yleisellä joulusaunalla, sillä tänä päivänä kaikilla ei ole mahdollisuutta saunomiseen omassa asunnossa.

