Joululahjana kunnan ylijÃ¤Ã¤mÃ¤

Mäntyharjulaiset saavat kunnalta mieltä lämmittävän joululahjan. Marraskuun lopun taloustilanne paljastaa, että Mäntyharju on tekemässä tänä vuonna ennakoitua reilusti ylijäämäisemmän tilinpäätöksen. Talousarvion toteuma tammi–marraskuulta kertoo, että ylijäämää on kertynyt yli 1,9 miljoonaa euroa.

Vielä vuosi sitten kunnassa laskeskeltiin, että ylijäämää voisi syntyä reilut 300 000 euroa. Arvio puoliintui vuoden mittaan muun muassa siksi, että perusturvalle myönnettiin tuntuva lisämääräraha. Perusturva on kuitenkin selvinnyt pienemmin kustannuksin, ja kun sairaanhoitopiiri palautti kunnille erikoissairaanhoidon maksuja ennakoimattomasti, on syntynyt erikoinen tilanne. Perusturvan toimintakulut ovat alittuneet.

Samaan aikaan kunnan saamat verotulot ylittivät noin puolella miljoonalla eurolla talousarvioon merkityn. Valtionosuuksien kertymä ylitti sekin arvioidun tuntuvasti.

Ylijäämä voisi itse asiassa olla vielä muhkeampi. Talousraportista näkee, että kunta on tehnyt budjetoitua suuremmat poistot ja kirjannut arvonalenemisia, joita ei oltu budjetoitu lainkaan.

Joulukuu ei voi enää muuttaa marraskuun lopun lukuja suuresti. On syytä, joulun kunniaksi, jo nyt kiittää kuntaa ja sen työntekijöitä hyvästä tuloksesta.

Samalla voi onnitella valtuutettu Timo Kuoksaa, jonka ennuste talousluvuista on tänäkin vuonna osunut kohdalleen. Hän on voittanut vedonlyöntinsä valtuustokauden aikana 4–0 ja tienasi jälleen jonkin häviäjän tarjoamat kahvit tai lounaan.

Ennen kaikkea kiitos kuuluu mäntyharjulaisille veronmaksajille, yrityksille ja palveluiden käyttäjille. Kunnan ylijäämä perustuu loppujen lopuksi heidän panokseensa.

