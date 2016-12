YrittÃ¤jÃ¤t tekivÃ¤t rohkeita hyppyjÃ¤

Pertunmaalla vuoden 2016 yrittäjäpalkinnon saaneet Riitta Salminen sekä Liisa ja Risto Volanen ovat kukin saaneet jo aikaisemmin kunnalta yrittäjäpalkinnon.

Tämä ei kerro välttämättä yrittäjien vähyydestä paikkakunnalla, vaan yrittäjien monipuolisuudesta ja siitä, että he seuraavat ajan vaatimia muutoksia. Näitä ominaisuuksia tarvitaan yrittäjiltä erityisesti Pertunmaan kaltaisissa maaseutukunnissa.

Vuoden yrittäjä Salminen on aikaisemmin palkittu maatalousyrittäjänä, Volaset puolestaan rakennusliike Wolaran ansioista. Nyt Volaset kasvattavat Ylämaan karjaa isännän kotitilalla Karankamäessä.

Etelä-Savon Yrittäjät ry:n yhtenä näkyvänä teemana tälle vuodelle oli yksinyrittäjyys. Siksi Pertunmaan yrittäjä-yhdistyskin halusi antaa huomionosoituksen yksin yrittävälle Riitta Salmiselle.

Salmisen omistaman Pertunmaan Tili ja Isännöinti-toimiston ensimmäinen asiakas oli paikallinen pankki ja nyt hän hoitaa kaikkien Pertunmaalla yksin yrittävien kirjanpitoa. Hänen toimistonsa on isännöitsijänä myös valtaosassa Pertunmaan taloyhtiöistä.

Lue lisää torstain 22. joulukuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä