KehittÃ¤misen ensiaskel on kaavan pÃ¤ivitys

Vapaa-ajan asumisen kehittäminen ja siihen liittyvä Kenkätehtaanniemen ja Kurkilahden alueen kehittämissuunnitelma on saatu siihen pisteeseen, että sitä voidaan esittää luottamushenkilöille. Kunnanhallitus sai nähtäväkseen suunnitelman maanantaina ja valtuusto ensi vuoden alkupuolella.

Syksyllä julkituoduista hahmotelmista on esityksiä ja vaihtoehtoja hiottu tarkemmiksi. Näistä on sitten kunnan resurssiensa ja yhteistyökumppanien puitteissa muokattava käyttökelpoisimmat toteutettavaksi,

Ensimmäinen vaihe on asemakaavan päivittäminen.

– Asemakaava määrittää todella paljon koko hanketta. Tarkoitus on saada se liikkeelle heti joulunpyhien jälkeen, sanoo Mäsekin markkinointipäällikkö Olli Marjalaakso.

Asemakaava tullaan uusimaan koko taajaman alueelta, mutta ensiksi työn alle otetaan juuri Asemanlammen ympäristö.

Kehittämissuunnitelman suurin kohde on kenkätehdas ja kenkätehtaanniemi. Esimerkiksi kenkätehtaan kohdalla tulevalle remontille on erihintaisia vaihtoehtoja.

– On olemassa laskelmat sen muokkaamisesta täysin hotellikäyttöön, mikä on sinänsä näillä näkymin epärealistinen, vaikka tarvetta lisämajoitustilalle onkin.

Kunnan rahkeet yksin remontin tekemiseen eivät riitä, vaan mukaan tulisi saada yhteistyökumppaneita. Yksi vaihtoehto on kiinteistökehitysyhtiö, jossa kunta olisi osaomistajana. Muina omistajina voisivat olla esimerkiksi sijoittajat ja kiinteistökehittäjät.

Kenkätehtaan tiloihin voitaisiin tehdä vaikkapa muunneltavia ravintola-, juhla- ja tapahtumatiloja. Siellä voisivat toimia lähiruoantuottajat, leipomo, panimo ja tislaamo ja vaikkapa elokuvastudio.

– Ja voisiko pienen osan tehtaan vanhasta osasta muuttaa majoituskäyttöön tai sitten tehdä vaikkapa katolle jotain majoitusratkaisuja, heittää Marjalaakso.

Ensimmäisenä rakennuskohteena tulee olemaan joka tapauksessa rautatieasema, minkä remontointiin on varattu jo kunnan ensi vuoden talousarviossa määrärahaa. Aikataulu on vielä auki, mutta Marjalaakso toivoo vähintään aseman odotussalin olevan käytössä ensi kesänä.

