Jotta joulu tulisi kaikille

Ainakin 20 yksinäistä vanhusta Mäntyharjulta saa tänä vuonna joulutervehdyksen suoraan kotiovelleen.

Pauliina Jylkkä on laittanut oman perheensä jouluvalmistelut sivuun tuottaakseen iloa kotihoidon piirissä oleville vanhuksille. Itsekin kunnan kotihoidossa työskentelevä Jylkkä tietää, että joulu jää useilta viettämättä rahan puutteen takia.

– Kotihoidon Taruvuoren tiimissä on kerätty nimilistaa asukkaista, joiden luona voisi käydä. Jos paketteja jää yli, seurakunnan diakoni kuljettaa niitä sivukylille, hän kertoo.

Paketeilla hän tarkoittaa kasseja, joista löytyvät muun muassa tavallisimmat joulun perinneruuat. On esimerkiksi peruna- porkkana- ja lanttulaatikkoa, rosollia ja kinkkua, leivonnaisia, glögiä ja suklaata.

Taruvuoreen Jylkkä vie paketit yhdessä tyttärensä kanssa ja vierailuilla lauletaan myös joululaulut.

Kaikki tarvikkeet ruokien valmistukseen on saatu lahjoituksina mäntyharjulaisilta.

– Yksi ihana ihminen toi punajuuria, perunoita, porkkanoita ja lanttua. Eräs pariskunta toi neljä valmista kassia, iloitsee Jylkkä.

Myös moni yritys on lähtenyt mukaan keräykseen, jonka Jylkkä aloitti facebookissa.

Lue lisää torstain 22. joulukuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä