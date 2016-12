Vapaa-ajan asukkaat kaipaavat tuoretta kalaa

Mikkelin seudun vapaa-ajan asukasvaltuuskunta teki tänä vuonna kolmannen kerran palvelututkimuksen vuosien 2012 ja 2014 tutkimusten jatkoksi. Tutkimuksen tavoitteena on tuoda esille vapaa-ajan asukkaiden näkemys Mikkelin seudun ja heidän mökkikuntiensa palveluista.

Vastauksia saatiin tällä kertaa vähän vähemmän kuin kaksi vuotta sitten, mutta kuitenkin riittävästi kokonaiskuvan hahmottamiseksi.

Vastaajista noin 60 prosenttia tulee mökille yli 200 kilometrin päästä. Mökillä viettää aikaa alle 70 päivää vuodessa noin 60 prosenttia vastanneista. Yli neljä kuukautta mökillä viettäneitä on noin neljännes.

Ruokakaupoissa asiointi tapahtuu suurimmaksi osaksi mökkipaikkakunnalla ja lomalla ollessa lähimmässä kaupassa. Tässä ei ole suurta muutosta tapahtunut. Asioinnin helppous ja valikoima ovat edelleen tärkeimmät asiointiin vaikuttavat tekijät. Kiinnostus lähiruokaan näyttää vahvistuneen. Tuoreen kalan saatavuus nousi selvästi vastaajien toiveeksi.

Rautakaupan tuotteita haetaan entistä enemmän Mikkelin kaupoista. Paikallisten kauppojen osuus on hieman vähentynyt. Tuotteiden laatuun ja henkilökunnan palvelualttiuteen oltiin aikaisempaa tyytyväisempiä.

Asioinnissa erikoiskaupoissa ja palveluyrityksissä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Huoltoasemat, kahvilat ja Alko ovat edelleen käytetyimpiä. Ruokaravintoloissa asiointi oli selvästi kasvanut. Tyytyväisyys asiakaspalveluun oli edelleen hyvin korkeaa.

