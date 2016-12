Ruorasmäestä Jukurien maalille

Vuosi sitten ei tarvittu kovin kummoista ruuhkaa matkalla harjoituksiin, jotta Atte Tonterin oli pulitettava euroja joukkueen sakkokassaan.

– Se oli euro ja myöhästytty minuutti. Tämä vuonna sakkokassaa ei ole, Atte kertoo.

– Matkaan pitää varata ainakin tunti, muistuttaa isä Matti Pajunen talvikelin saapumisesta.

Jääkiekkomaalivahti Atte Tonterin harrastus ei ole helpoimmasta päästä, mutta tässä tapauksessa ongelmista suurimman muodostaa se, että perhe asuu Pertunmaan Ruorasmäessä. Matkaa Keski-Suomen rajalle on muutama kilometri ja siihen suuntaan Joutsaan parikymmentä, mutta jääkiekkojoukkue on etsittävä Heinolasta tai Mikkelistä.

Keväällä Atte lopettaa yläasteen 14 kilometrin päässä Pertunmaan koulussa. Edessä on suuri päätös. Lukio tuntuu omimmalta väylältä, mutta Mäntyharjun vai Mikkelin?

Jääkiekkomaali kotipihalla Mäkiahontiellä kertoo, että on täälläkin harjoiteltu. Revenneestä verkosta päätellen vetoja on uponnut alanurkkaan.

– Olin noin kymmenvuotias, kun olimme katsomassa Helsingissä Leijonien peliä EHT-turnauksessa. Karri Rämö oli maalilla. Sen jälkeen ilmoitin, että haluan ryhtyä jääkiekkomaalivahdiksi, Atte sanoo.

Jalkapalloilu tai tennis eivät olleet Atteen uponneet. Matka vei jääkiekkoilun myötä kolmen ensimmäisen kauden ajan Heinolaan, Matin työpaikan suuntaan ja Karri Rämön kotihalliin.

Ruorasmäestä on matkaa Heinolaan 60 kilometriä, Mikkelin jäähallille kymmenisen kilometriä enemmän.

Lue lisää torstain 29. joulukuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä