Honkasaari hakattiin heikkoon myyntikuntoon

Pertunmaan kunta on menettänyt satoja tuhansia euroja hyväksymällä avohakkuun Honkasaaressa, sanoo eläkkeellä oleva Metsäkeskuksen metsätalousneuvoja Raimo Ulmanen.

Arvonmenetys kohdistuu Tuovi Rinteen miljoonaperintöön, joka meni valtiolle Rinteen kuoltua ilman perillisiä vuonna 2013.

Perintöön kuuluu 28 hehtaarin Honkasaari Peruvedellä, missä on 11 rakentamatonta rantatonttia, sekä lisäksi tontteja Rinteen kotitilalla mantereen puolella.

Pertunmaan kunta sai omaisuuden kesällä 2015 Valtiokonttorin päätöksellä, jossa ehdoksi oli asetettu omaisuuden realisointi.

Valtio on määrännyt testamentin toimeenpanosta, että perinnöstä saaduilla varoilla on rakennettava palvelukylä niille kuntalaisille, jotka tarvitsevat paljon apua tai ovat syrjäytymisvaarassa.

Raimo Ulmanen arvostelee kovin sanoin metsänhoitoyhdistystä. Yhdistyksen hakemassa maisematyöluvassa oli hakkuuesitys, joka poikkesi täysin Ulmasen laatimasta, voimassa olleesta metsäsuunnitelmasta.

Syksyllä 2012 tehtyjä avohakkuita Ulmanen luonnehtii ”totaaliseksi tuhoksi”. Menetetyksi taloudelliseksi tappioksi on arvioitu mahdollisesti jopa 300 000 euroa.

Kunnan tekninen johtaja Matti Ratilainen myönsi metsänhoitoyhdistykselle maisematyöluvan, vaikka kaava-alueilla avohakkuun käyttäminen on periaatteessa kielletty.