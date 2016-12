Siniristilippu ahkeraan käyttöön

Joulun ja vuodenvaihteen vapaat ovat tällä kertaa historiallisen lyhyet. Uusi vuosi ei tuo ”ylimääräisiä” vapaita arkipyhäpäiviä. Kalenteri tukee näin osaltaan työmarkkinajärjestöjen keväällä solmimaa kilpailukykysopimusta ja sen mukaista vuosityöajan pidennystä… Loppiainen sentään antaa useimmille ensi viikolla yhden vapaapäivän lisää.

Itsenäinen Suomi täyttää ensi vuonna 100 vuotta, ja juhlavuosi alkaa monella paikkakunnalla näyttävästi.

Mäntyharjussa kirkonkylän kylätoimikunta on laittanut pystyyn tempauksen, josta ei puutu puheita, musiikkia eikä kirkonkellojen soittoakaan. Puolen tunnin ohjelma huipentuu ilotulitukseen Kokkorannassa.

Mäntyharju on valmistautunut muutenkin teemavuoteen laajalla ohjelmalla. Suomi 100 näkyy mm. kesäteattereiden ja kuorojen ohjelmassa, Mäntyviisuissa toukokuussa, Salmelan tapahtumissa, latojen merkitystä pohtivassa sarjassa ja ennen muuta Mäntyharjun perinneruoan, sikakaalin, ympärille rakennetussa päätapahtumassa elokuussa.

Itsenäisyyden juhlavuoden teema on yhdessä. Suomi 100 -hankkeen teettämä tutkimus kertoo, että 92 prosenttia suomalaisista pitää asioiden yhdessä tekemistä yhtenä tärkeimmistä Suomen menestystekijöistä tulevaisuudessa.

Yhdessä-teemaa kannattaa pitää yllä. Samoin Suomen lippua ja muita itsenäisyyden symboleja. Viime vuosina on vaikuttanut siltä, että itsenäisyyden ovat omineet itselleen ääriliikkeet ja kansalliskiihkoilijat, jotka vaikuttavat suorastaan julistautuneen ainoiksi oikeiksi isänmaallisiksi.

Itsenäisyys on kuitenkin kaikkien yhteinen asia. Siniristilippu on senkin takia syytä nostaa ylpeästi esille, muulloinkin kuin juhlavuonna.

