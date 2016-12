Särmäyspuristin etsii käyttäjää

Kuortissa toimiva Pelaser haluaisi ottaa käyttöön uuden särmäyspuristimen samalla, kun yritys juhlii uuden hallinsa avajaisia maaliskuussa. Kyseessä ei ole mikä tahansa laite, sillä Amadan automaattinen särmäyspuristin otetaan Pelaserissa käyttöön ensimmäisenä Suomessa.

Enää pitäisi löytää koneelle käyttäjä.

Teollisuudelle ohutlevytuotteita valmistava Pelaser on kärsinyt työvoimapulasta sen jälkeen, kun Mikkelin ammattiopisto lakkautti metallialan koulutuksen.

– Koulutuksen loppuminen Mikkelissä näkyi meillä heti. Ne nuoret, jotka haluavat jäädä tänne kotiseudulleen, eivät enää hakeudu metallialalle, kertoo toimitusjohtaja Pekka Larkala.

Pelaserilla työskentelee parhaillaan kolme henkilöä oppisopimuksella ja yhdestä oppisopimuksesta neuvotellaan. Nyt olisi sen sijaan tarvetta 2-3:lle työntekijälle, joilla on jo metallialan peruskoulutus. Pohjakoulutusta tarvitaan, jotta lopullinen koulutus työtehtäviin sujuisi jouhevasti.

Pian kymmenen vuotta täyttävän Pelaserin palveluksessa on reilut 30 henkeä. Työtä tehdään kahdessa vuorossa.

Larkalan mukaan henkilöstön rekrytointi on yksi yrittäjän suurimmista haasteista tällä hetkellä. Työtä Kuortin halleihin tuovat esimerkiksi Länsi-Suomen suuret telakkatilaukset, mutta sopivia henkilöitä on vaikea löytää töihin.

