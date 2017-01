Palvelut koottiin samaan esitteeseen

Marras-joulukuun aikana on Mäsek Oy:n toimesta tehty esite Mäntyharjun keskustaajaman ja kirkonkylän kaupoista sekä palveluista.

– Meillä on paljon tietoa ja erilaisia esitteitä muun muassa matkailun ja majoituksen puolelta, mutta vähemmän keskustaajaman ja kirkonkylän muista palveluista, kertoo yritysasiamies Raili Pallonen.

– Olimme varautuneet pienellä rahasummalla keskustan palveluyrittäjyyden tukemiseen ja päätimme, että käytämme rahat tähän. Yrityksille tämä oli maksuton, lisää markkinointipäällikkö Olli Marjalaakso.

Esitteessä on noin 80 erilaista kauppaa ja palvelua.

– Kävimme liikekiinteistöt osoitteittain läpi ja huomioimme myös muutamia juuri muuttamassa olevia yrityksiä, jotta tieto tulee oikein. Yhteen koottuna vasta havaitsi, miten laajaa tarjonta todella on, kehuu Pallonen.

– Seuraavana vuorossa on kylien palvelujen esille nostaminen. Siihen on minulla jo muutama idea, mutta ne vaativat vielä hieman jatkojalostamista.

Lue lisää torstain 29. joulukuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä