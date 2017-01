Järven tarina vuoden katsotuin Kinossa

Mäntyharjun Kino veti viime vuoden aikana lehtereilleen 9606 katsojaa, mikä on kolmisensataa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Elokuvavastaava Pertti Petman on kuitenkin tyytyväinen tulokseen, varsinkin kun edellisvuoden kaltaisia megafilmejä James Bondin tai Star Warsin tapaan ei ohjelmistossa ollut.

Katsotuin elokuva Mäntyharjulla oli vuoden suuri yllättäjä, dokumentti Järven tarina. Toukokuun lopulla ensi-iltansa saanut leffa keräsi 922 katsojaa. Kakkoseksi ylsi Risto Räppääjä ja yöhaukka (658) ja kolmanneksi Kanelia kainaloon Tatu ja Panu (462).

Nuo kaikki kolme olivat korkealla myös koko maan tilastoissa, mutta Mäntyharjulla neljänneksi tullut Skitprace ei koko maan listalla ole 30 katsotuimman joukossa. Mäntyharjun Kinossa Renny Harlinin leffan näki 426 katsojaa, mutta ihmekös tuo, olihan Skiptracen Suomen ensi-ilta nimenomaan Mäntyharjulla, kiitos Ilokuva-festivaalien, joissa myös itse ohjaaja oli paikalla.

Mäntyharjulla katsojapudotus oli muutaman prosentin luokkaa kuten koko Suomessa. Tälle vuodelle Pertti Petman odottaa kasvua niin Mäntyharjun kuin koko maankin osalta.

– Luulen, että tänä vuonna ollaan Suomessa lähellä jopa 10 miljoonaa katsojaa. Tulossa on sen verran isoja elokuvia.

Lue lisää torstain 5. tammikuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä