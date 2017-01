Keittiöstä syntyi iso sähläys

Toivolan kyläkoulun keittiön muuttaminen ruokia valmistavasta yksiköstä jakelevaksi on hyvä esimerkki siitä, miten asioita ja tiedottamista ei pidä kunnallisdemokratiassa hoitaa.

Päätös sinänsä on varmasti perusteltu ja se on tehty Mäntyharjun kunnassa nojaten laskelmiin. Niitä ei tosin ole julkistettu, sen enempää kuin päätöstäkään, vaikka sen kerrotaan syntyneen jo keväällä. Keittiön kahden työntekijän kanssa asiasta sovittiin Länsi-Savon mukaan (3.1.) lokakuussa.

Jakelukeittiön lopettamisesta eivät olleet kuulleet johtavat luottamushenkilöt, jotka hyväksyivät tämän vuoden talousarvion joulukuun valtuustossa.

Budjetin tekstissä mainitaan, että Toivolan koulussa valmistetaan ateriat oppilaille ja henkilökunnalle. Kuten tähänkin asti.

Kirjaus paljastui virheelliseksi vain muutama päivä myöhemmin, kun koulun oppilaiden vanhemmat saivat viestin jakelukeittiöön siirtymisestä.

Tieto yllätti vanhemmat, jotka eivät olleet osanneet varautua tilanteeseen. Samoin se iski salaman lailla valtuutettuihin.

Toivolan vanhemmat keräävät nimilistaa keittiön puolesta. Valtuutetut pohtivat, pitäisikö kertaalleen hyväksytty budjetti tuoda uuteen käsittelyyn. Kunta puolestaan joutuu selvittämään, miksi tieto ei kulkenut ajoissa niille henkilöille, joita se koskee?

Ulkopuolista ihmetyttää, miksi valmistavasta keittiöstä pitää luopua nyt, kevätlukukauden jo alettua? Eikö muutos olisi kannattanut tehdä jo lukuvuoden jälkeen kesäkuussa, jolloin vanhemmilla ja lapsilla olisi ollut aikaa valmistautua tilanteeseen?

Varmaa on, että Toivolan lapset saavat edelleen kouluruokaa. Arvattavissa taas on, että iso sähläys ei unohdu ihan heti. Siitä pitävät huolen lähestyvät kunnallisvaalit ja vaaliteemojen esiin nostaminen.

