Korumies on hevosmies

Korumies Arvi, esittäytyy Arvi Martikainen oven suussa.

Käden puristus on jämpti, katse suora ja käytös tahdikasta, vaikka ikää miehellä on hädin tuskin 12 vuotta.

Hän on tottunut tapaamisiin toimittajien kanssa. Martikainen on kuluneen vuoden aikana ollut julkisuuden pyöriteltävänä lehdistössä, radiossa ja televisiossa, eikä julkisuutta pääse pakoon edes joululomalla Mäntyharjulla mummolassa.

– Ei se haittaa. Se on ihan kivaa kun tullaan juttelemaan ja kyselemään, että miten on mennyt, sanoo Martikainen.

Julksiuudesta viis, Korumies Arvi on ennenkaikkea hevosmies.

Viimeisen vuoden kuluessa hän on saanut omalla työllään kokoon hevosen ostamiseen tarvittavan rahasumman.

Hän laskee valmistaneensa yhteensä ”ainakin tuhat” korvakorua, kaulakorua ja avaimenperää. Hän on myynyt korujaan hevosharrastajien messuilla, ratsastuskilpailuissa ja muissa tapahtumissa kautta Etelä- ja Keski-Suomen.

Korujen valmistus ja myynti alkoi, kun äiti Taija Martikainen oli näyttänyt vihreää valoa hevosen hankinnalle sillä ehdolla, että poika hankkisi rahan itse.

Ja poikahan hankki, sillä hän rakastaa hevosia ja ennenkaikkea esteratsastusta.

– Joskus kaksi vuotta sitten menin ensimmäisen kerran ponitunnille. Tiesin heti, että kuulun hevosten joukkoon.

