Porraspalon sytyttäjä tunnusti

Poliisi on ottanut kiinni mäntyharjulaisen, vuonna 1973 syntyneen miehen epäiltynä Hirventiellä sytytettyyn tulipaloon.

Mies on kuulusteluissa myöntänyt osallisuutensa tulipaloon. Poliisi ei epäile muita henkilöitä ja jatkaa tapauksen tutkintaa tuhotyö-rikosnimikkeellä.

Hirventie 9:ssä syttyi tulipalo D-rapun porraskäytävässä maanantai-iltana 2. tammikuuta. Tulipalon seurauksena muutama asukas hengitti savukaasuja ja kaikki rapun asukkaat joutuivat väliaikaiseen majoitukseen.

Porrashuone sekä ensimmäisen kerroksen asunnot tarvitsevat remontin tuhotyön jäljiltä. Tulen lisäksi huomattavaa vahinkoa aiheutti savu. Ylempien kerrosten asunnoissa on alkanut perusteellinen puhdistus ja siivous.

Rakennuksen omistaa kiinteistöyhtiö Keskiväli. Yhtiö järjesti viime viikolla kaikille yhdeksälle asuntokunnalle väliaikaisen kodin. Isännöitsijä Anne Punavaara arvioi kuluvan vähintään kaksi kuukautta, ennenkuin asukkaat pääsevät palaamaan Hirventielle.

Vakuutus korvaa Keskivälille vahingot, joita Punavaara sanoo kertyneen kymmenien tuhansien arvosta. Kustannuksia nostaa pohjakerroksen lattian asbestipurku.