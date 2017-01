Raakaa kuvaa ja kokeiluja

Taidemaalari Jussi Pirttiojalla on takanaan tuottelias syksy taidekeskus Salmelan residenssi-taiteilijana. Hän on ottanut kaikki mahdollisuudet irti harvinaisesta tilaisuudesta isoon työtilaan ja kutsuu jaksoaan Mäntyharjulla retriitiksi.

Vetäytymisen tuloksena kirjastolla on nähtävillä 13 öljymaalausta tammikuun ajan. Niiden joukossa on muun muassa nuorukaisen ensimmäiset asetelmat, ympäristönään tietysti Salmela.

– Nämä ovat otteita kokeiluistani. Haluan kokeilla kaikenlaista, koska mitä enemmän teen sitä enemmän tarkentuu suunta.

Raaka kuva-nimeä kantava näyttely on kokoajansa sanoin myös ”sälää”, ei siis mikään yhtenäinen kokonaisuus.

Pirttiojalla on tällä hetkellä taiteessaan kaksi pääsuuntaa: sarja japanilaisista sumopainijoista sekä isot maalaukset autiotaloista. Painijoitaan hän tuo tammikuussa näyttelyyn Imatralle. Autiotalojen jäljille hän pääsi Mäntyharjussa kiertäessään valokuvaamassa hylättyjä taloja.

Kirjastolla on sen sijaan esillä muotokuvia ystävistä ja perheenjäsenistä, sekä tekijänsä sanoin ”Seikkailuja sarjakuvailmaisun ja ekspressionismin parissa”.

