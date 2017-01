Retkiluistelurata Mäntyharjun Pyhävedellä on avattu. Lähtöpaikkoja ovat entiseen tapaan Kurkiniemen ja Salmelan pysäköintialueet.

Väylä on kuutisen metriä leveä ja pituudeltaan 5 kilometriä. Liikkua voi luistimilla, potkurilla, pyörällä tai kävellen. Autoilu on kielletty.

Nuotioniemen laavulla voi halutessaan levähtää tai evästellä.

Mäntyharjun kunta on saanut valmiiksi myös urheilualueen luistelukentät.